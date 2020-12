Stampa

Il lockdown contribuisce almeno – come titola il quotidiano “Il Mattino” a pulire l’aria: calano le polveri sottili a Salerno. I divieti alla circolazione permettono alla città capoluogo di balzare ai vertici della classifica regionale per la qualità dell’aria. Negli ultimi bollettini dell’Arpac, emerge come a Salerno si stia lentamente iniziando a respirare aria più pulita.