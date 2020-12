Campania in zona rossa fino al 3 gennaio

Stampa

Anche la Campania, come il resto d’Italia, da oggi e fino a domenica torna zona rossa. Lo scopo è contenere i contagi ed evitare gli assembramenti prevedibili per festeggiare Capodanno.

Assolutamente vietati il cenone di massa in famiglia o negli alberghi (si può cenare solo in camera); i ristoranti possono fare solo l’asporto fino alle 22, rispettando il coprifuoco, che solo per oggi è esteso fino alle 7 di domattina. In questi giorni è vietata anche la colazione al bar: oltre all’asporto è permessa la consegna a domicilio senza restrizioni.

Chi ha fede può andare a messa, ma il consiglio è scegliere la chiesa più vicina a casa. Si potrà andare a trovare parenti o amici massimo in due e conviventi, più eventuali figli minori di 14 anni o disabili, ma solo una volta al giorno e con autocertificazione. Una passeggiata è consentita solo nei pressi della propria abitazione e la spesa va fatta per i beni essenziali. Tutti gli altri negozi sono chiusi. Quindi non ci si può muovere se non per motivi di lavoro, salute o necessità, per tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, per raggiungere le seconde case nella propria regione

La zona rossa durerà ancora fino al 3 gennaio compreso, poi ci sarà la finestra arancione del 4 gennaio e poi il 5 e 6 gennaio si tornerà in zona rossa. Dopo il 7 gennaio saranno in vigore le prescrizioni stabilite dal Dpcm che scadrà il 15 gennaio.

fonte LIRATV.it Andrea Siano