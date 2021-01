Saldi 2021 in Campania: attesa per vertice in Regione il 4 gennaio

Stampa

Rebus sull’inizio dei saldi di gennaio 2021 in Campania. La Confcommercio pubblica il calendario provvisorio con l’avvio il 5 gennaio. La Regione Campania smentisce: “Non c’è ancora la data di inizio dei saldi”, spiega.

La Regione ha fissato proprio per lunedì 4 la riunione con le associazioni di categoria per decidere la data. “Ad oggi – chiarisce Palazzo Santa Lucia – non è fissata alcuna data per l’inizio dei saldi in Campania”.

Se da un lato, quindi, la stagione dei saldi potrebbe fungere da volano per gli acquisti, incentivando i clienti a comprare di più grazie ai super-sconti. Dall’altro, però, i commercianti lamentano grosse perdite e avviare i saldi su merce nuova di zecca potrebbe peggiorare la situazione. Le vendite di Natale, per esempio, si sono più che dimezzate rispetto agli scorsi anni. Per questi motivi, la Regione Campania ha deciso di fermarsi un attimo per tenere dei tavoli di incontro.

Dopo le prime riunioni fatte a dicembre, la decisione è stata rinviata alla riunione del 4 gennaio. La Regione poi dovrà comunicare la data dei saldi a livello nazionale nella Conferenza Stato-Regioni. Diverse le ipotesi, ma non è escluso che i saldi possano essere rinviati a febbraio come avvenuto anche in altre regioni.

C’è poi da tenere in considerazione che le regioni confinanti possono anticipare i saldi, cosa che potrebbe indurre i consumatori ad andare a fare i loro acquisti fuori dalla Campania. In Molise e Basilicata, secondo il calendario provvisorio di Confcommercio, i saldi dovrebbero partire il 2 gennaio. In Abruzzo e Calabria il 4, in Puglia il 7 e in Lazio il 12.