Nessuna sospensione cautelare urgente dei Dpcm del 3 novembre e del 3 dicembre scorsi nonché del decreto legge del 2 dicembre 2020 nella parte in cui i servizi erogati dai Centri estetici non sono annoverati tra i ‘Servizi per la persona’ erogabili nella cosiddetta ‘zona rossa’ per il contenimento della pandemia da Covid-19.

L’ha deciso il Tar del Lazio con un decreto cautelare monocratico con il quale ha respinto le richieste in tale senso avanzate da Confestetica, l’associazione maggiormente rappresentativa dei Centri estetici italiani.

Per il Tar allo stato “non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio” in sede collegiale, con fissazione dell’udienza il prossimo 27 gennaio 2021.