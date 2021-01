Stampa

Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 6 gennaio, sono 20.331 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi nell’ultima giornata sono stati 548. I tamponi effettuati oggi sono 178.596. La Regione in cui si registrano più contagi su base quotidiana è ancora il Veneto.

Sono in totale 23.174 le persone ricoverate con i sintomi del Covid-19; di queste, 2.571 si trovano in terapia intensiva. I nuovi ingressi in rianimazione sono stati 183 nelle ultime 24 ore.