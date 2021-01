Stampa

“È un segnale di fiducia importante in continuità con le ultime decisioni assunte, e che va nella direzione da noi sperata.

Condividiamo anche il richiamo fatto dalla Regione Campania all’osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti per l’esercizio delle attività commerciali e di ristorazione. L’auspicio, tuttavia, è che i controlli non si accaniscano sul mondo delle imprese che già sono in grandissima difficoltà”.

Così Confesercenti Campania e Fiepet commentano con soddisfazione la decisione del Presidente Vincenzo De Luca di confermare la zona gialla per la Campania, così come indicato dal Governo Nazionale.