In Italia calano ricoveri totali covid e i posti occupati in terapia intensiva

Sono 16.146 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 273.506 tamponi analizzati. Nell’ultima giornata sono invece 477 i decessi covid registrati nel nostro Paese.

Sono questi i dati del bollettino di oggi venerdì 15 gennaio sulla situazione epidemica in Italia. Il tasso di positività si attesta dunque in calo al 5,9% grazie al conteggio anche dei tamponi di tipo “rapido” in aggiunta a quelli “molecolari”. Le Regioni con più casi giornalieri sono Lombardia con 2.205 nuovi casi e Sicilia con 1.945 contagi.

In Italia calano i ricoveri totali covid e i posti occupati in terapia intensiva da malati con coronavirus. Secondo l’Ultimo bollettino del Ministero della salute, sono 269 in meno le persone ricoverate nei normali reparti covid e 35 in meno i posti letto occupati in terapia intensiva. Gli ingressi del giorno nei reparti di terapia intensiva sono 156 per un totale di 2.522. I Ricoverati con sintomi negli altri reparti son sono 22.841