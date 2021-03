Pasqua: XVIII Edizione della Via Crucis vivente a Capriglia di Pellezzano

Stampa

Lunedì 29 Marzo, alle ore 17.30 e alle ore 19.30, in rispetto della normativa anti-covid, presso la chiesa S. Maria delle Grazie alla frazione Capriglia di Pellezzano, si terrà la XVIII edizione della “Via Crucis Vivente”, la sacra rappresentazione della Passione di Cristo che verrà messa in scena per il popolo dei fedeli.

La rappresentazione delle 17.30 è riservata “in presenza” in particolare ad anziani e suore: per questo orario è obbligatoria la prenotazione presso l’ufficio parrocchiale. La Via Crucis delle 19.30, invece, sarà aperta a tutti a seconda della capienza della chiesa e in contemporanea verrà trasmessa anche in prima visione sulla pagina facebook “Comune di Pellezzano – Pagina dell’Ente”, con l’invito a collegarsi rivolto a tutti coloro che vorranno assistere alla rappresentazione sacra nel corso della settimana Santa.

L’evento religioso vede la collaborazione dell’Ente con l’associazione culturale e ricreativa “Madre Maria Pia Notari” di Capriglia e la Parrocchia S. Maria delle Grazie di Capriglia. Come lo scorso anno, anche in quest’occasione, in ottemperanza alle normative anti-Covid, purtroppo, la sacra rappresentazione della Passione di Cristo non potrà svolgersi per le strade del centro storico di Capriglia.

“Nonostante i divieti imposti dalle normative anti-Covid – spiega il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, l’Associazione culturale-ricreativa “Madre Maria Pia Notari”, in collaborazione la Parrocchia S. Maria delle Grazie, ha deciso di portare avanti in modo virtuale l’atteso appuntamento giunto alla XVIII edizione. Come da sempre, l’evento è posto sotto il Patrocinio del Comune di Pellezzano. Sin da ora ringrazio, a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, tutti coloro che parteciperanno alla sacra rappresentazione per fare in modo che l’appuntamento possa riuscire nel miglior modo possibile.

Nonostante tutto, la Comunità di Pellezzano sta rispondendo al meglio anche in tempi di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, mantenendo vive le tradizioni storiche e culturali che contraddistinguono il nostro territorio. Tengo a sottolineare che le riprese si sono svolte in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti per lo spettacolo e quando la Campania era ancora zona gialla”.

Alla sacra rappresentazione parteciperà anche il consigliere comunale di maggioranza Marco Rago, nel ruolo di Ponzio Pilato, che tra l’altro è anche membro dell’Associazione culturale ricreativa “Maria Pia Notari”, che insieme alla Parrocchia “S. Maria delle Grazie” di Capriglia ringraziano il Primo Cittadino per aver concesso la possibilità di effettuare le riprese che hanno interessato luoghi storici di Pellezzano tra cui l’Eremo dello Spirito Santo e il Chiostro del Convento delle suore Crocifisse adoratrici dell’Eucarestia.