Sono 846 i nuovi positivi al Covid in Campania su 6.505 tamponi molecolari analizzati, con un tasso di incidenza pari al 13%, leggermente inferiore rispetto a quello registrato ieri del 13,89%.

Di questi, i sintomatici sono 323. Si registrano purtroppo anche 62 deceduti per Covid19 nelle ultime 48 ore (41 deceduti nelle ultime 48 ore, 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri), che portano il totale dei morti dell’inizio della pandemia a 5.587. I guariti del giorno sono 1380 .Questi i dati del bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania per l’emergenza Coronavirus, pubblicato oggi, martedì 6 aprile 2021 e aggiornati alla mezzanotte di ieri.