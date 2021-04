Alta Velocità anche nel Diano: si lavora ad una fermata tra Atena e Sala Consilina

Stampa

L’Alta Velocità potrebbe fermarsi anche nel Vallo di Diano. C’è sul tavolo un’ipotesi che riguarda una fermata tra Atena Lucana e Sala Consilina. E’ quanto emerge – come riporta il sito web ondanews.it – da uno studio di fattibilità predisposto da Reti Ferroviarie Italiane e trasmesso dal Ministro Enrico Giovannini al Parlamento. Il progetto di Rete Ferroviaria Italiana, si ricorda, ha individuato anche il Vallo di Diano come percorso per i treni veloci verso Basilicata, Calabria e Sicilia.