La Campania resta “rossa”: De Luca, “Criteri scelti dal Cts demenziali”

La Regione Campania resta in zona rossa. La notizia già paventata in queste ore trova conferma dalle parole del Governatore Vincenzo De Luca che nella sua consueta diretta settimanale giudica “demenziali i criteri scelti dal Cts per la catalogazione dei colori delle regioni”.

I dati migliori per quel che riguarda occupazione la pressione sugli ospedali e decessi per covid non bastano infatti per passare in “arancione”; l’indice Rt sulla contagiosità è ancora sopra la soglia critica e si attesta sull’1.19.

“Alcuni dei criteri scelti dal cts sono demenziali. La gravità del contagio va misurata su deceduti per Covid e terapie intensive occupate. Ci sono disparità di trattamento difficili da tollerare”, denuncia Vincenzo De Luca. “Noi oggi abbiamo come terapie intensive una occupazione del 26% e ci dicono che siamo rossi. Posti degenza occupati 37%. In Campania non c’è stata chiusura di reparti ordinari negli ospedali, nelle altre Regioni, invece, si”.

De Luca: “Solidale con chi vive sentimenti di rivolta”

Il Governatore esprime anche solidarietà per tutti i cittadini che vivono sentimenti di rabbia e di rivolta dettati dalla situazione: “La loro rabbia è giustificata. Non la violenza che condanniamo e combattiamo fermamente ma capisco la loro indignazione. Stanno tutti a passeggio e nessuno controlla nessuno, nemmeno il corretto uso della mascherina. Perchè quindi non potrebbe riaprire un teatro, un cinema, un barbiere o un ristorante con le dovute misure di sicurezza? – conclude De Luca.

La situazione sull’indice RT

Il valore nazionale scende allo 0.92, la scorsa settimana era 0.98. Sono otto le regioni con Rt puntuale sopra 1. Sardegna, Valle d’Aosta e Sicilia. Le più virtuose sono Friuli Venezia Giulia a 0.79, Emilia Romagna e Molise (entrambe a 0.81).