Volata per la A: gare in contemporanea e caso Empoli, Salernitana battagliera in Lega

La volata promozione, con tutta la sua incertezza, terrà banco oggi nella riunione della Lega di serie B, che si terrà in videoconferenza per rispettare i protocolli anti Covid: la Salernitana sicuramente farà sentire la propria voce. In particolare, gli argomenti che terranno banco saranno la contemporaneità delle gare nelle ultime giornate della stagione regolare, il caso Empoli (legato all’incertezza del destino della partita sul campo del Chievo, non disputata per i tanti contagi in casa toscana) e le date dei playoff e dei playout. La società granata è pronta a fare battaglia questa mattina per far valere i propri diritti.