Covid, lunedì l’Italia si tinge di giallo: i nuovi colori e le regole regione per regione

Sono in vigore da domani, lunedì 26 aprile, i nuovi colori delle regioni. L’Italia è per la maggior parte gialla, con solo una regione in zona rossa, la Sardegna, e cinque regioni in zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Ecco le restrizioni regione per regione, alla luce delle nuove regole introdotte con l’ultimo decreto Covid

CAMPANIA ZONA GIALLA – Ok alle visite ad amici e parenti, con un solo spostamento al giorno verso un’abitazione privata, in massimo 4 persone oltre ai minorenni. È possibile pranzare o cenare fuori, ma solo all’aperto. Aperti i musei, mentre gli eventi in teatri, sale da concerto, cinema e in altri locali anche all’aperto si svolgono solo con posti a sedere preassegnati con distanza di almeno un metro. Chiusi centri commerciali nel weekend. Ok sport all’aperto, anche di squadra e di contatto. Consentiti spostamenti in tutta la regione e in altre regioni gialle

SPOSTAMENTI TRA REGIONI – Sempre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita tra territori in zona gialla, per qualsiasi motivo. Tra zone rosse e arancioni sarà consentito spostarsi solo se muniti di “certificazione verde”, documento che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus, la guarigione dalla malattia oppure l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. Sono salvi gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità, motivi di salute e rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione