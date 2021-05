Stampa

Il Cilento rischi di perdere il Metrò del mare. Il servizio di collegamento da Salerno verso la Costa Sud della provincia potrebbe essere sospeso per l’estate ormai alle porte. La Regione Campania, allo stato, non ha ancora provveduto a rinnovare il finanziamento che nel passato aveva consentito il collegamento via mare con le principali località balneari del Cilento.