Vaccini, De Luca: “In 2 settimane completiamo immunizzazione settore turismo”

“Credo che nel giro di due settimane avremo completato l’immunizzazione di tutto il personale impegnato nel comparto turistico alberghiero e anche dei comuni di dimensione minore. Parliamo di Bacoli, ma anche Monte di Procida, i comuni che si affacciano su questo golfo straordinario”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando a Bacoli del suo poano di vaccinazione delle località turistiche. “Abbiamo preso in contropiede – ha detto – i nostri concorrenti di altre regioni sulle isole covid free e abbiamo forzato le regole, dovevamo farlo quando diventano ottuse e burocratiche e non capiscono che un’isola piccola come Capri è un brand mondiale che ha una ricaduta turistica per tutta l’Italia. Lo abbiamo fato anche per Ischia e Procida e ora lo stiamo facendo per Sorrento e proseguiremo con Amalfi e il Cilento e il litorale domitio”.