La Regione Campania si è già attrezzata per la vaccinazione degli studenti che dovranno sostenere il prossimo esame di maturità, il cui inizio è fissato per il 16 giugno. Sono poco meno di 70mila gli studenti interessati. Se arriveranno in tempo utile le dosi, ci vorranno al massimo 4 giorni – assicurano da Palazzo Santa Lucia – per effettuare le somministrazioni ai maturandi e garantire un esame in assoluta sicurezza sanitaria.