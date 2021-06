La Campania corre verso il bianco: da lunedì 21 giugno stop coprifuoco e restrizioni

Stampa

Dalla prossima settimana Campania in zona bianca: non è previsto – come titola il quotidiano “Le Cronache” – alcun coprifuoco. Da oggi tocca ad altre cinque regioni e una provincia autonoma: si tratta di Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia autonoma di Trento che vanno ad aggiungersi a Sardegna, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Rimangono in zona gialla Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano che dovrebbero passare in bianco da lunedì 21 giugno. Lunedì 28 giugno dovrebbe, invece, toccare alla Valle d’Aosta.