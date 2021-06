Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 giugno: 1.400 nuovi casi, i morti sono 52

Stampa

I tamponi giornalieri effettuati sono 203.173, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è allo 0,7%. Le vittime sono 127.153 in totale, mentre le terapie intensive sono 471 (-33), con 9 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 4.248.432.

In Italia, dall’inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.248.432. Le vittime in totale sono 127.153, con 52 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 63). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 5.399, per un totale di 4.019.424. I ricoverati con sintomi sono 3.064 (-269). Sono invece 98.320 le persone in isolamento domiciliare (-3.749). I tamponi sono in tutto 69.099.370 – di cui 50.764.084 processati con test molecolare e 18.335.286 con test antigenico rapido -, in aumento di 203.173 rispetto al 15 giugno. Le persone testate sono finora 28.945.563, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nelle note, la Regione Calabria riporta che il decesso comunicato in data odierna è relativo al mese di maggio.