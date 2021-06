Covid, ecco quali Regioni possono passare in zona bianca dal 21 giugno

Stampa

Da lunedì 21 giugno l’Italiao addiritturadi questo colore. Dopo che il 14 giugno sono entrate nella fascia di minor rischio anchedovrebbe essere il turno delle Regioni che mancano ancora all’appelloossia. Resta, che potrebber dover attendere un’altra settimana per il passaggio in bianco

Ecco l’attuale situazione dell’Italia, con la maggior parte dell’Italia in zona bianca e le restanti regioni in giallo. Dal 31 maggio sono entrate nella fascia di minor rischio Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise, il 7 giugno è stata la volta di Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo, il 14 giugno sono passate in bianco Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento

LE REGOLE DELLA ZONA BIANCA – In zona bianca vengono meno quasi tutte le restrizioni: unica eccezione l’obbligo di indossare le mascherine e il distanziamento sociale. Il coprifuoco non esiste, gli spostamenti sono liberi, così come lo sono gli orari dei locali pubblici

In zona bianca all’aperto non ci sono limitazioni, tranne il distanziamento di un metro tra i tavoli, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo al massimo sei persone. L’unica deroga prevista è quella della possibilità per due nuclei familiari di sedersi insieme. Aperti anche piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali. Si possono fare le feste di nozze, presentando la certificazione verde (Green pass)

CAMPANIA – Dovrebbe toccare anche alla Campania passare in zona bianca dal 21 giugno