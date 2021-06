Il bollettino di domenica 20 giugno: 881 nuovi casi e 17 morti in Italia

Stampa

Sono 881 i contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 150.522 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 0,6%. Si registrano nell’ultima giornata 17 vittime: i dati del bollettino di oggi, domenica 20 giugno, diffusi dal ministero della Salute.

In Italia, dall’inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.252.976. Le vittime in totale sono 127.270, con 17 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 28). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 2.304, per un totale di 4.037.996. I ricoverati con sintomi sono 2.444 (-60). Sono invece 84.877 le persone in isolamento domiciliare (-1.375). I tamponi sono in tutto 69.916.221 – di cui 51.109.726 processati con test molecolare e 18.806.495 con test antigenico rapido -, in aumento di 150.522 rispetto al 19 giugno. Le persone testate sono finora 29.139.717, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nelle note, la Regione Basilicata comunica che in seguito a verifica e riallineamento dati nella piattaforma Covid-19 della Regione, in data odierna si registrano n. 567 guarigioni totali (delle quali n. 483 sono relative al periodo antecedente e riferite a soggetti già dichiarati guariti, e n. 84 si riferiscono a guarigioni odierne) e n. 22 decessi a carico di pazienti non residenti, deceduti in strutture ospedaliere della Regione Basilicata.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano:

33.753 in Lombardia

11.603 in Veneto

7.386 in Campania

13.246 in Emilia-Romagna

11.690 in Piemonte

8.304 nel Lazio

6.605 in Puglia

6.847 in Toscana

5.936 in Sicilia

3.799 in Friuli-Venezia Giulia

3.031 nelle Marche

4.346 in Liguria

2.509 in Abruzzo

1.180 nella Provincia autonoma di Bolzano

1.219 in Calabria

1.485 in Sardegna

1.418 in Umbria

1.361 nella Provincia autonoma di Trento

589 in Basilicata

491 in Molise

472 in Valle d’Aosta