Covid Italia, oggi 835 contagi e 31 morti: il bollettino

Sono 835 i contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 495 di ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi, martedì 22 giugno, appena diffuso dal ministero della Salute. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 192.882 test, tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta allo 0,4%. I casi attualmente positivi sono 72.964 (-3.889) mentre i decessi nell’ultima giornata sono stati 31 (ieri erano stati 21), per un totale di 127.322 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti sono 4.054.008 (+4.692 ). La Regione in cui si registra il maggior incremento di nuove infezioni è la Sicilia.