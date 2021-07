Saldi, Federmoda contro Regione Campania: sbagliato anticipare così tanto l’inizio

Stampa

Federmoda, sbagliato anticipare così tanto la stagione dei saldi in Campania: “La Regione non ci ha consultato ed ha reso tardi la data creando non poche difficoltà ai commercianti”. Partenza sbagliata – come riporta il quotidiano “Le Cronache” – per le vendite scontate. L’associazione di categoria non concorda con la decisione di far partire i saldi ieri, 3 luglio, perchè “data troppo anticipata. Dopo un anno di pandemia si è ricominciato a lavorare da appena un mese e vendere capi con poca marginalità certo non è di aiuto al settore”.