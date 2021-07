Cava de’Tirreni: miglioramento decoro urbano, quasi 150 mila euro per i lavori

Stampa

Sono in corso i lavori di restyling del centro storico di Cava de’Tirreni e di aree adiacenti, grazie alle risorse reperite dalla certificazione dei cosiddetti “progetti retrospettivi” dei PO FESR CAMPANIA – 2007/2013 – Ob. Op. 6.1 PIU EUROPA – DGR n. 626_2017, per un importo complessivo di 147.460,63 euro, che sono stati destinati al piano di interventi per il miglioramento del decoro urbano nelle aree del centro cittadino e di immobili di particolare pregio.

I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione intorno alla storica fontana di piazza Vittorio Emanuele III, la revisione della pavimentazione del centro storico, la sistemazione di via Spizzichino, la sistemazione della facciata esterna del complesso monumentale di San Giovanni Battista nel tratto prospiciente alla via Osvaldo Galione, il rifacimento del manto stradale della traversa Arena e alcuni tratti di via XXV Luglio nei pressi della stazione ferroviaria. Con le economie del ribasso di gara, sarà rifatto anche il manto stradale di via Rosario Senatore e di via Generale Luigi Parisi .

“Erano circa 30 anni che non si metteva mano alla manutenzione della rosa dei venti intorno alla fontana dei delfini – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici e manutenzione, Nunzio Senatore – e grazie ad una oculata gestione finanziaria dei fondi Piu Europa abbiamo recuperato ulteriore risorse per questi lavori manutenzione e decoro urbano. In un periodo di estrema difficoltà delle amministrazioni comunali, dove non arrivano più soldi dallo Stato, con le entrate ridotte al lumicino per la pandemia e i rinvii delle tassazioni locali, stiamo facendo i miracoli per cercare di assicurare il massimo possibile dei servizi manutentivi alla nostra città”.