Chiusure, riecco De Luca: il governatore evoca Dad, strette ad agosto – come titola il “Quotidiano del Sud” – e vaccinazioni agli under 18. Il presidente della Regione Campania agita il pericolo varianti e declama ancora le parole d’ordine degli ultimi 18 mesi. Accordo con i vescovi campani: lanceranno appelli ai cittadini per immunizzarsi.