Gagliano replica a De Luca: “Minacce di chiusura danneggiano turismo campano”

Salvatore Gagliano, imprenditore del comparto turistico della Costiera Amalfitana ed ex consigliere regionale, ha replicato alle affermazioni del governatore De Luca. In un post, pubblicato sul proprio profilo Facebook, l’albergatore salernitano, si è rivolto direttamente al presidente della Regione Campania. Ecco il testo integrale: “llustre Governatore De Luca, queste minacce di chiudere a fine Agosto la Campania, non fanno altro che danneggiare i coraggiosi imprenditori turistici della Campania, che ancora una volta in maniera responsabile, hanno riaperto le proprie attività, fra innumerevoli difficoltà. Per cui il solo preannunciare una chiusura, costituisce un elevato danno alle attività turistiche di qualsiasi genere, cosa già capitata lo scorso anno, proprio alla fine agosto. Per cui chiediamo, e penso di poter parlare anche a nome di altri operatori, una maggiore prudenza nell’emettere delle dichiarazioni di questo genere. Egregio Governatore , tutti stiamo attraversando un momento non semplice: cerchiamo di non aggravarlo ulteriormente, Sarebbe un danno sia per Lei che per l’intera nostra comunità che Lei rappresenta a livello Regionale !”.