Dilaga la variante Delta, incubo zona gialla: 4 Regioni a rischio, c’è anche la Campania

Oggi nuovo monitoraggio Iss con i dati su Rt e incidenza dei contagi. La variante Delta ormai dilaga e alcune Regioni – come riporta il sito web fanpage.it – rischiano passaggio alla zona gialla: si tratta di Veneto, Sicilia, Sardegna e Campania. Il governo mette a punto le nuove linee guida su Green Pass e il cambiamento dei parametri sul cambio colore in vista della cabina di regia, che sarà convocata martedì prossimo. Ipotesi obbligo di Green Pass per eventi e trasporti a lunga percorrenza e documento solo con seconda dose.