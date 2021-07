Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola sabato 17 luglio

Stampa

Ecco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie

Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo:

Lunedì riapre il centro prelievi. Qualcosa si muove al Ruggi, ma resta l’emergenza poliambulatori. Dopo un anno e mezzo la tardiva risposta a un’utenza umiliata. Caos all’Umberto I per i nuovi casi Covid. Medici trasferiti da Scafati a Nocera

Di lato: 13mila assunti già a luglio nel Salernitano

In Campania l’odissea dell’edilizia

La foto notizia: Si ribalta l’autogru tra Maiori e Minori grave un operaio finito sugli scogli. Lavori insicuri in Costiera

Di spalla: Nocera Inferiore. Altra aggressione in ospedale. Colpito infermiere

Cilento. Agropoli caccia il gestore Di Fiore. La cultura emigra a Castellabate

Eboli. Riecco il piromane della Litoranea. Due nuovi roghi

Taglio basso: Messa da Requiem all’Arena con sullo sfondo Paestum. L’evento. Una sinergia con Verona

Salernitana. In arrivo Cerri attaccante dal Cagliari

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Memoli: “Le bugie di Cariello”

A centro pagina: L’inchiesta di Penna sul Ruggi che fa(ceva) tremare il Palazzo. Che ne sarà dell’indagine? Quando i vertici gli bloccarono il blitz per l’affittopoli salernitana. Fiscina si difende: “Mai intervenuto su inchieste di mio nipote Roberto su Buccino”. Il sistema Penna inviso al sistema del Palazzo?

Ed ancora: L’effetto Pantuliano spacca la chiesa salernitana. La preside in campo riceve i primi no, polemiche per l’uso dell’oratorio. De Martino conferma il suo appoggio alla Barone

Eboli. Sgroia non sfonda nel Pd Centrodestra fermo al palo

La trattativa non si sblocca, Marchetti tace. Radrizzani, ultima offerta di 40 milioni di euro. Dal Brescia arriva Emanuele Ndo

Taglio basso: Osservatorio ambientale di Caserta. Scelto Calce

LE PRIME PAGINE IN FOTO