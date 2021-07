Genitori con figli autistici abbandonati dall’Asl Salerno: “Lottiamo da soli”

Stampa

Mamma Antonia: “Mio figlio autistico, noi lottiamo da soli: Asl ci abbandona”. La signora Salvo – come titola il quotidiano “Le Cronache” – racconta l’esperienza che sta vivendo con Gerardo: il prossimo 25 luglio compie 8 anni. Dall’azienda sanitaria locale ore di terapia Aba ridotte nettamente. “La mia testimonianza serve conoscere l’autismo innanzitutto, ancora sconosciuto ai più, per chi non lo vive 24 ore su 24, e per mettere in evidenza il marcio che c’è tra Regione Campania, Asl e centri di riabilitazione”.