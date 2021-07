Bambini autistici, Chechile contro l’Asl: “A Salerno grave lesione diritto cura”

Stampa

“A Salerno si sta consumando grave lesione del diritto di cura”. Rosaria Chechile – come titola il quotidiano “Le Cronache” – chiede incontro con l’Asl. “E’ l’ unica in Campania che non si è adeguata all’adozione di una nota del direttore generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale inviata ai Direttori Generali delle Asl per assicurare gli attuali livelli assistenziali a beneficio delle persone con disturbi autistici senza recare alcun pregiudizio agli assistiti già in carico, nelle more della completa definizione dei percorsi di presa in carico sanitaria, socio-sanitaria e sociale degli assistiti”.