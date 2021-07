Salerno, Costiera Amalfitana, Ischia, Capri e Procida in un solo viaggio dal 1’ agosto

Stampa

Da Salerno a Procida attraversando i luoghi più suggestivi dei Golfi di Napoli e Salerno, con tappa ad Amalfi, Positano, Capri e Ischia per poi sbarcare nella Capitale Italiana della Cultura 2022. E’ il tour esclusivo creato via mare dalla compagnia marittima Alicost per permettere ai turisti ad agosto, di poter navigare con un solo mezzo tra i luoghi più suggestivi della fascia costiera, toccando le tre isole del Golfo di Napoli, con tappa finale a Procida, affascinante e incontaminata terra ricca di storia e bellezze ambientali.

“Stiamo investendo tanto, per rendere sempre più veloce e semplice lo spostamento tra le mete turistiche della Campania via mare – spiega Fabio Gentile, amministratore della compagnia marittima Alicost – ciò garantisce di decongestionare il traffico terrestre e allo stesso tempo rende possibile ad un maggior numero di persone di poter godere di questi luoghi. Rendere accessibili le bellezze turistiche dei Due Golfi a tutti e con un solo biglietto per Volare Via Mare da Salerno, con tappa ad Amalfi, Positano, Capri, Ischia e infine Procida”.

La linea marittima sarà attiva dal 1° agosto. Un progetto sperimentale, per aprire le danze ad un’iniziativa molto più ampia che vedrà dal prossimo anno coinvolti anche i porti di Maiori e di Minori.