Quali regioni rischiano la zona gialla a Ferragosto e come possono evitarlo

Stampa

Lo scenario peggiore, quello di nuove chiusure nel bel mezzo della stagione estiva, potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

I contagi sono saliti oltre quota 6 mila al giorno e il tasso di positività si è attestato intorno al2,7%; quindi se non si registrerà una frenata la prossima settimana intorno alla metà di agosto potrebbe registrarsi il picco dei contagi e alcune regioni rischiano di diventare gialle proprio nel periodo in cui milioni di italiani saranno in vacanza: quelle maggiormente a rischio sono Sicilia, Sardegna, Lazio, Campania e Calabria.

Per scongiurare un’ipotesi del genere il governo starebbe pensando – in alternativa – a zone rosse locali laddove al contagio alto sia associata una bassa percentuale di vaccinati con doppia dose, mentre la mobilità delle persone non protette dovrebbe essere limitata grazie all’introduzione – a partire dal 6 agosto – del Green Pass.

Lo scrive FanPage.it

Le intenzioni dell’esecutivo sarebbero comunque quelle di evitare chiusure di intere regioni anche qualora il picco – tra un paio di settimane – dovesse raggiungere i 30 mila casi al giorno, una previsione ipotizzata dall’European Covid 19 Forecast hub, al quale collaborano diverse istituzioni scientifiche internazionali, basandosi sull’osservazione della crescita di casi in Italia, misurata a partire dai 1.500 di media di due settimane fa, ai 3.000 di una settimana fa ai 5.000 dell’ultima settimana. Di questo passo lo scenario peggiore è quello dei 30 mila casi a ferragosto anche per effetto della maggiore trasmissibilità della variante Delta.

Fonte FanPage