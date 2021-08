Stampa

Furto nel caveau della Banca Campania Centro: salva una parte del tesoro. Alcuni chili dell’oro di san Rocco erano rimasti – come titola, in apertura della prima pagina, l’edizione odierna del quotidiano “La Città” – in chiesa. Intanto proseguono senza sosta le indagini degli investigatori a Salerno per cercare di risalire all’identità degli autori del colpo che ha colpito tanti piccoli risparmiatori dell’istituto di credito cittadino.