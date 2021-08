Scuola, 4 Regioni in ritardo con vaccini personale: il governo studia misure ad hoc

Stampa

Sono quattro le regioni, oltre alle Province autonome di Trento e Bolzano, dove l’adesione del personale della scuola – come riporta il sito web corriere.it – è molto sotto la media nazionale. Sono la Liguria, dove risulta vaccinato appena il 39,82% del personale scolastico; la Sicilia, dove hanno risposto all’appello a vaccinarsi appena il 53,16% tra docenti e impiegati; la Calabria che ha una percentuale pari al 64,25; la Sardegna dove si è raggiunto il 66,48%. L’ipotesi che si sta valutando è attendere ancora qualche settimana e prevedere poi una serie di misure che possano convincere questi dipendenti pubblici a vaccinarsi, prevedendo che chi è No vax non possa stare a contatto con studenti e colleghi.