Coronavirus, oggi 5.735 nuovi casi di Covid in Italia e 11 decessi

Oggi, domenica 8 agosto, si sono registrati 5.735 nuovi casi di coronavirus nel nostro Paese. I decessi sono stati invece 11. Il numero di tamponi eseguito nelle ultime ventiquattro ore è pari a 203.511, pertanto il tasso di positività risulta al 2,8%. Sono i dati dell’ultimo bollettino del ministero della Salute

I casi positivi accertati in Italia dall’inizio dell’epidemia salgono a quota 4.396.417 . Nell’ultima giornata sono stati 203.511 i test effettuati, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività si attesta quindi al 2,8%. Gli attualmente positivi sono 112.266 (+3.731), mentre i guariti salgono a 4.155.931 (+1.991). La Regione in cui si registra il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia.

Sono 4.396.417 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +637

Veneto: +587

Campania: +369

Emilia-Romagna: +661

Piemonte: +151

Lazio: +554

Puglia: +208

Toscana: +665

Sicilia: +822

Friuli-Venezia Giulia: +48

Marche: +151

Liguria: +135

Abruzzo: +120

P.A. Bolzano: +31

Calabria: +104

Sardegna: +303

Umbria: +115

P.A. Trento: +29

Basilicata: +24

Molise: +10

Valle d’Aosta: +11

Tamponi e tasso di positività

Oggi in Italia sono stati effettuati in totale, tra test molecolari e antigenici, 203.511 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 2,8%.