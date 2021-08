Vaccini ai minori: la Campania è tra le Regioni con la copertura maggiore in Italia

Stampa

La campagna di vaccinazione dei giovanissimi, i ragazzi tra i 12 e i 19 anni, prosegue spedita al Sud, con Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Molise – come riporta il sito web fanpage.it – al di sopra della media nazionale. L’Abruzzo sfiora il 50% di vaccinati in questa fascia d’età, mentre sono in ritardo Umbria, Toscana, Bolzano, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Liguria. Tra i 12 e i 19 anni i dati migliori su chi ha ricevuto almeno una dose – con percentuali superiori al 40% – si registrano in Abruzzo, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria, Molise, Basilicata, Sardegna e Campania. Le Regioni peggiori, al di sotto del 35%, sono Trento, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana, Bolzano, Umbria. Le ultime tre non raggiungono neanche il 30%