E’ un “fenomeno marginale” quello degli operatori sanitari “no vax” a Salerno e provincia. Secondo il monitoraggio effettuato dall’Asl, in considerazione del pressing effettuato dalla regione Campania, il numero – come riporta il sito web lacittadisalerno.it – non arriva alle 10 unità. E’, fortunatamente, molto esigua la pattuglia di operatori della Sanità che hanno rifiutato o rinunciato ad immunizzarsi contro il Covid.