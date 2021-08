Boom di turisti in Campania: Ferragosto da sold out in tutte le località della Regione

Stampa

Ferragosto da sold out in Campania Il presidente dell’Abbac Agostino Ingenito – come titola il quotidiano “Le Cronache” – particolarmente soddisfatto dei dati: “Sembra finalmente di ritrovarsi a registrare i trionfanti dati pre pandemici”. Gli italiani sono partiti alla riscoperta del nostro territorio, prendendo d’assalto le isole e le costiere Amalfitana, Sorrentina. Vola il Cilento e buoni trend per l’area flegrea e domizia. Ma non c’è solo il mare nelle scelte dei viaggiatori che hanno preferito la Campania. Stando ai dati presentati dall’Abbac, gli italiani hanno preferito anche le aree interne, con l’Irpinia, Sannio e Alto Cilento.