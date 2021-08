Lo stato dell’acqua in Campania è “eccellente”: balneabile il 97% della costa

Stampa

Acque Campania balneabili per il 97%: eccellente il 90%. L’acqua di Minori – come titola il quotidiano “Le Cronache” – è tornata balneabile, a Centola/Palinuro i risultati delle analisi hanno confermato valori normativi. Il miglioramento è probabilmente dovuto – come dichiara il direttore generale dell’Arpa Campania Stefano Sorvino – “al funzionamento dei sistemi di depurazione in tutta la regione. Il monitoraggio ordinario lungo le coste del litorale campano continua in modo puntuale anche la prossima settimana secondo la programmazione prevista. In totale l’Agenzia effettua più di 2.500 prelievi all’anno con oltre 5.000 determinazioni analitiche per i parametri che determinano la balneabilità in tutta l’estensione costiera delle province di Caserta, Napoli e Salerno”.