Più di 500 casi gravi tra gli over 60: in Israele torna l’emergenza Covid

e un tasso di positività.

Che è arrivato a lambire il 6%, per cappa della variante Delta: questa è la situazione in Israele, Paese che per primo aveva dato l’illusione al mondo che si potesse archiviare la pandemia di Covid 19.

E invece, poche ore fa, premier Naftali Bennett ha detto che il Paese ha davanti “giorni difficili” ma ha spiegato che sarà fatta “qualunque cosa per evitare lockdown, dannosi per i livelli di vita, l’economia” e – riferendosi alla ripresa dell’anno scolastico – per i giovani.

Israele è stato il primo paese al mondo ad avviare la terza dose di vaccino Covid: in un primo momento destinata agli over 60 e ora è somministrata anche ai cinquantenni.