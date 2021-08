Salernitana, biglietti per trasferta Bologna: prevendita al via domani

Stampa

Falsa partenza della prevendita dei biglietti riservata ai tifosi della Salernitana per la prima gara di serie A in programma domenica allo stadio Dall’Ara di Bologna. Inizialmente annunciata per ieri, in realtà inizierà domani, giovedì 19 agosto, e si concluderà alle ore 19 di sabato 21 agosto.

I sostenitori granata avranno quindi solo tre giorni per acquistare i tagliandi del settore ospiti (al costo di 15 euro) per la prima trasferta stagionale. Per i residenti in Campania è possibile comprare il biglietto solo se in possesso della Fidelity Card della Salernitana, in attesa di eventuali novità dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive.

Sono 1200 i biglietti disponibili per il settore ospiti che aprirà i suoi cancelli domenica alle ore 15:30. Ovviamente chi vorrà andare allo stadio dovrà essere munito del green pass e di un documento personale di identità in originale ove sia specificata la residenza. Le nuove patenti o le carte di identità senza indicazione della residenza non sono valide, così come non sono accettate fotocopie o fotografie su smartphone.