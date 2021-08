Stampa

I profughi di Kabul nel Covid residence di Napoli. Ok della Regione Campania – come riporta l’edizione napoletana del sito web repubblica.it – alla richiesta del Viminale. E il prefetto Valentini convoca un tavolo con i colleghi delle altre province. A Ponticelli l’Asl dispone di 42 stanze: serviranno per i collaboratori delle missioni italiane. Il sindaco di San Giorgio: “Noi pronti”.