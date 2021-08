Salernitana, tifosi furiosi per il caro biglietti: 30 euro per la Curva Sud con la Roma

Stampa

Al via oggi pomeriggio la prevendita per la partita con la Roma. I prezzi alti – come titola il quotidiano “Le Cronache” – scontentano i tifosi: il tagliando di curva costa 30 euro. Non certo economici i prezzi indicati dalla società granata. Considerando anche il diritto di prevendita il biglietto di tribuna rossa costerà 80 euro, quello di tribuna verde costerà 60 euro mentre 45 quello di tribuna azzurra. 38 euro i distinti, ben 30 la curva e il settore ospiti. I residenti nel Lazio potranno andare solo nel settore ospiti ma sono tanti i salernitani nella Capitale.