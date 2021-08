Bassetti: “50-60enni non vaccinati in ospedale tra pochi mesi, è l’ora di rendere obbligatorio il vaccino”

Stampa

“In reparto al San Martino abbiamo 12 ricoverati tra i 32 e i 68 anni, tutti non vaccinati e in condizioni gravi. Invito chi non si vuole vaccinare a farsi un giro negli ospedali e nelle terapie intensive per capire cosa sta succedendo e cosa succederà più avanti. Ormai siamo in zona Cesarini per introdurre l’obbligo vaccinale anti Covid“, a parlare è Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova.

“Corriamo dei rischi enormi se arriviamo con il 15% della popolazione italiana non vaccinata, parliamo di 50-60enni che rischiano di finire in ospedale tra pochi mesi.

Non so cosa stia facendo il governo, io faccio il medico e quelli seri, ovvero chi ha visto l’infezione da vicino, chiedono fortemente l’obbligo vaccinale“, afferma Bassetti , aggiungendo: “La scienza è sempre la stessa, dobbiamo crederci sempre e non solo quando ci fa comodo. Non sipuò dire che c’è una scienza che mi piace che è quella dei farmaci e poi c’è quella dei vaccini. Anche la politica sbaglia con un atteggiamento ondivago nei confronti del vaccino che può essere pericoloso”