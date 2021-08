De Luca: “Acceleriamo sui vaccini e tra due mesi siamo fuori dal Covid”

Stampa

Il Governatore della Campania è tornato a parlare alla cittadinanza nel consueto appuntamento social del venerdì dopo la pausa di ferragosto. Il Presidente oltre a soffermarsi su alcuni temi di attualità come la crisi dell’Afghanistan e le barbarie umanitarie che si stanno verificando, ha ovviamente parlato dell’emergenza Covid cercando di spronare i campani a compiere l’ultima decisiva accelerata:

“Se i nostri concittadini ci daranno una mano e ci impegniamo nei prossimi due mesi a completare la campagna di vaccinazione, noi a fine ottobre usciamo dal calvario e torneremo a vivere”.

Queste le parole di De Luca che aggiunge: “Al momento sono 7 milioni 200mila le vaccinazioni fatte, 3 milioni e 800mila persone hanno fatto almeno una dose, 3milioni e 250 mila persone sono immunizzate. Dobbiamo fare in questi due mesi 1,8 milioni di nuove vaccinazioni per arrivare ad avere 4,5 milioni di campani immunizzati ed avere l’immunità di gregge. Basta questo impegno per ritornare alla vita normale. Mi permetto di segnalare questa speranza ai cittadini: dipende solo da noi».

LA CAMPANIA HA RETTO ALL’ESTATE

«Dobbiamo concludere questa vicenda. Tra luglio e agosto abbiamo retto bene in Campania soprattutto perché abbiamo immunizzato i luoghi turistici della nostra regione con tre mesi di anticipo e per aver tenuto l’obbligo della mascherina anche all’esterno. Aspettiamo l’inizio di settembre per i dati definitivi che riguardano il periodo estivo che ha registrato anche momenti di scarsa responsabilità tra feste e assembramenti. Lo abbiamo messo in conto, ma tutto sommato la Campania ha retto bene».

ABBONDANZA DI VACCINI

«Abbiamo combattuto per avere i vaccini che non arrivavano, oggi i vaccini ci sono e sono tutti Pfizer o Moderna. Sono stati somministrati a milioni di persone e non ci sono state conseguenze».

L’APPELLO DEGLI ARTISTI ITALIANI

«“Chi nega il Covid è un subumano”: scrive un artista molto noto in Italia che si chiama J-Ax. Iva Zanicchi, altro personaggio noto ha raccontato la sua esperienza dicendo che di Covid si muove. Prego chi non l’ha fatto a farsi somministrare il vaccino. A fine ottobre possiamo uscire dal Covid ma serve senso di responsabilità».