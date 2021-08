Bollettino Covid, oggi 5.959 casi e 37 morti

Stampa

I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 5.959, in diminuzione rispetto ai 6.860 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi positivi accertati nel nostro Paese sono ora 4.530.246. I morti per covid dell’ultima giornata sono stati invece 37, per un totale di 129.093 decessi dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in Italia.

Sono questi i dati che emergono dal bollettino di oggi, domenica 29 agosto, pubblicato dal ministero della Salute. Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 223.086 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta al 2,67%. Crescono gli attualmente positivi che sono ora 141.047. I guariti totali invece salgono a 4.260.106 (+4.298). La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia che da lunedì sarà l’unica regione in zona gialla

Sono 4.530.246 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +447

Veneto: +513

Campania: +431

Emilia-Romagna: +605

Lazio: +349

Piemonte: +175

Sicilia: +1.369

Toscana: +528

Puglia: +198

Friuli-Venezia Giulia: +80

Marche: +147

Liguria: +167

Abruzzo: +140

Calabria: +240

P.A. Bolzano: +32

Sardegna: +283

Umbria: +115

P.A. Trento: +45

Basilicata: +72

Molise: +20

Valle d’Aosta: +3

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati analizzati in totale, tra test molecolari e antigenici, 223.086 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 2,67%.