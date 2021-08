Covid: la Sicilia passa in giallo. Campania tra le regioni a ‘rischio moderato’

Stampa

Laè la prima regione ad abbandonare la zona bianca. L’isola, dopo giorni di incertezza, il 26 agosto ha superato tutti i tre parametri per il passaggio in: l’occupazione dei posti letto inè stata del, quella innon critica era ala 7 giorni, nella settimana 20-26 agosto, è stata la più alta di tutta Italia con(dati monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute)Dai dati Agenas del 28 agosto i numeri variano di poco, ma restano comunque oltre le soglie

Per passare in zona gialla, con i nuovi parametri in vigore da luglio, bisogna superare il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva del 10%, oltrepassare il tasso di occupazione dei posti letto in area medica del 15% e aver più di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti

In zona gialla la restrizione più importante, rispetto all’area bianca, è l’uso della mascherina sia al chiuso che all’aperto. Le attività di ristorazione restano aperte senza limiti d’orario ma con un massimo di 4 commensali per tavolo. Nessun coprifuoco e via libera agli spostamenti anche tra regioni di colore diverso. Restano aperti anche teatri, cinema, musei e palestre con le stesse regole della zona bianca

Tutte le altre regioni, almeno per un’altra settimana, restano bianche anche se ci sono alcune eccezioni con dei territori in bilico che sfiorano parametri da area gialla. La più vicina al cambio di colore è la Sardegna che supera l’incidenza ed è precisamente alla soglia per le intensive e i reparti ordinari. La Calabria è al 16% in area medica e ha superato quella dell’incidenza

A livello nazionale, secondo i dati del monitoraggio settimanale dell’Iss-Ministero della Salute del periodo 20-26 agosto, l’incidenza media è a 77 per 100mila abitanti, occupazione in area medica al 7,1% e in terapia intensiva 5,4%. I territori classificati a rischio moderato, oltre la Sicilia, sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Trento, Puglia, e Valle d’Aosta. Undici Regioni sono a rischio basso.

I dati Agenas si riferiscono al periodo 23-28 agosto per l’incidenza, e alle rilevazioni al 28 agosto per la pressione ospedaliera

CAMPANIA – L’incidenza è di 54,73 casi ogni 100.000 abitanti. L’occupazione in terapia intensiva è del 4% e quella in area medica non critica del 9%