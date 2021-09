Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola mercoledì 1° Settembre

Stampa

Ecco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie

Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo:

È rivolta anti Green pass. Oggi rischio blocco alle stazioni di Salerno, Agropoli, Sapri e Vallo. Covid. Divampa la protesta contro le nuove restrizioni per i viaggiatori. Ieri ancora 12 decessi in Campania, salgono i positivi nella provincia con altri 71 infetti

Di lato: Verso il voto. D’Antonio non vede rivali per Enzo Napoli

Eboli, sul siluro a Capaccio. Sgroia sotto tiro

La foto notizia: Mercato povero e senza botto finale. Sfumato Rodrigues ombre sul futuro. Organico carente per la A.

Di spalla: Capaccio. A Roberto Squecco una maxi confisca per sedici milioni.

Inquinamento. Provenza denuncia ritardi e omissioni e riporta le “Pisano” in Parlamento

Emergenza. Troppi detenuti nelle celle di Fuorni. A rischio la salute

Taglio basso: Letture. Le grandi sfide del socialismo (di Giuseppe Cantillo)

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Piazza della Libertà tre eventi a settembre per l’inaugurazione. Poi convention al Grand Hotel per Napoli. De Luca affida a Marzullo il compito di organizzare due mega concerti. Poi la messa di San Matteo

A centro pagina: Il Preside Annunziata va in pensione e attacca la Provincia. “Impossibile far convivere tre istituti in una sola sede”. Lascia il Genovesi – Da Vinci: la morte di Melissa il momento più doloroso e drammatico.

Eboli. Rc attacca il Pd e Sgroia “Sono gli amici di Cariello”

Il corto “Il turno” di due salernitani in gara al Festival di Venezia. Loris Giuseppe Nese e Chiara Marotta

Di lato: Il fatto. Il Ruggi perde anche Gerbasio. Va in pensione Pronto il nuovo bando

Taglio basso: Cava de’ Tirreni. Torna la P38. Minacce di morte a Petrone

I box in alto: Barone, attacco ad Agosto: “Volevano solo poltrone”

“Ai giovani dico di rompere gli schemi per un segnale”. L’intervista a Giuseppe Rescigno

LE PRIME PAGINE IN FOTO