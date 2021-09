Meteo, week-end con il maltempo in Campania: attesi temporali

Stampa

La prossima perturbazione è già in cammino verso l’Italia, dove giungerà tra la fine di venerdì e le prime ore di sabato. Questa volta la perturbazione seguirà una traiettoria piuttosto “bassa” e i suoi effetti si avvertiranno soprattutto al Centrosud, mentre il Nord verrà almeno in parte risparmiato dal nuovo peggioramento. ma ecco cosa succederà.

Tanti temporali su oltre la metà del Paese

La perturbazione atlantica diretta sull’Italia entrerà nel Mediterraneo passando direttamente dalla Penisola Iberica, e già nella seconda parte di venerdì farà sentire in modo evidente la sua presenza con rovesci e temporali sparsi che bagneranno la Sardegna e le Alpi Occidentali. Sarà l’inizio di un peggioramento del tempo che nella giornata di sabato renderà utile l’ombrello in molte regioni. Il fine settimana infatti inizierà con una giornata piuttosto nuvolosa, specie al Centrosud, mentre acquazzoni e temporali nel corso del giorno bagneranno Umbria, zone interne della Toscana, Appennino Marchigiano, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e nord della Calabria; qualche scroscio di pioggia, a carattere più isoalto, è molto probabile anche sulle Alpi. La pioggia quindi tornerà a bagnare numerose importanti città, tra cui anche Roma, Napoli e Bari. E attenzione, perchè è elevata la possibilità di temporali di forte intensità, soprattutto in alcune zone.

Torna il rischio della grandine, specie in alcune regioni

Sebbene l’estate stia oramai volgendo al termine, l’atmosfera è ancora carica di molta energia, e di ciò approfitteranno anche i temporali che, numerosi, si svilupperanno nella giornata di sabato. E’ quindi probabile che, fra tanti temporali, localmente se ne sviluppi qualcuno particolarmente intenso, con il pericolo di nubifragi, forti raffiche di vento e grandine. Quali sono le regioni in cui il rischio di eventi meteo violenti è più alto? La perturbazione scivolerà veloce ma decisa su gran parte del Centrosud, portando le piogge più intense e il rischio di temporali violenti soprattutto su Basso Lazio, campania e Puglia: sono quindi queste, in base alle elaborazioni dei nostri modelli, le aree del Paese in cui sarà più alto il rischio di grandine e nubifragi.