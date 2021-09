Vaccino, Miozzo: “Risposta ragazzi è straordinaria”

Stampa

“La risposta dei ragazzi” alla vaccinzazione anti-Covid “è straordinaria. I giovani hanno capito che il vaccino è unica soluzione, lo percepiscono come liberazione, come la possibilità di tornare a esser quello che sono sempre stati, prima di questo virus”. Lo ha detto Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico nella prima fase dell’emergenza sanitaria, durante il webinar “La gestione del rientro a scuola e le priorità per i giovani”, presentato dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari – Facoltà di Economia dell’Università Cattolica.