Camerota capitale della bellezza con la finale regionale di Miss Universe Italy

Cresce l’attesa in tutto il Cilento, in vista del grande Evento che andrà in scena Domenica 12 settembre dalle ore 21,00 in piazza Simon Bolivar di Marina di Camerota (Salerno) pronta ad ospitare la serata Finale del Tour 2021 del Concorso di Bellezza Miss Universe Italy che designerà la squadra della Campania-Basilicata che partirà per Roma per affrontare le Finali nazionali dal 20 al 26 settembre .

“Sarà una serata all’insegna della bellezza – dichiara il Responsabile regionale Lino Miraldi – che vedrà sfilare in passerella le venti concorrenti selezionate nelle tappe estive tenutesi in diverse strutture private del territorio. Per colpa della pandemia quest’anno abbiamo evitato le piazze per non fare assembramenti ed ho portato il secondo evento più importante del Mondo, dopo i Campionati Mondiali di Calcio, in alcune strutture turistiche: fortunatamente, prendendo le dovute precauzioni, è andato tutte bene .

Sono felice che l’Assessore Teresa Esposito e il Comune di Camerota abbiano sposato la mia iniziativa, sarà una bella serata; oramai, da sempre, con le mie manifestazioni – dichiara Lino Miraldi – ho l’obiettivo di promuovere a 360° il nostro territorio e, la vetrina internazionale di Miss Universe, senza alcun dubbio è il palcoscenico ideale per attirare nuovi turisti e nuovi turismi nel Cilento e Vallo di Diano.

L’evento al quale potranno liberamente assistere tutti coloro che saranno dotati di una mascherina, si terrà sulla magnifica terrazza di piazza Simon Bolivar che si affaccia sul maestoso porto . Tra i vari ospiti la serata vedrà la presenza del Direttore Nazionale del Concorso Marco Ciriaci che, innamorato di Marina di Camerota, non poteva certamente mancare”.

La finale nazionale del Concorso si terrà il 26 settembre alle Fiere di Roma.